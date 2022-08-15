"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 84 километра.

Рядом со станцией метро "Кузьминки" произошло столкновение мотоцикла и грузового автомобиля, занят левый ряд. Движение затруднено в сторону центра на 2,5 километра.

В районе станции метро "Новокосино" зафиксировано ДТП с участием двух седанов. Движение в центр затруднено на 1,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.