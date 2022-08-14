Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке. Прямой эфир

14 августа в Братеевском каскадном парке проходит второй конкурсный день фестиваля фейерверков "Ростех". В этому году принимают участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России.

Лучшие пиротехники покажут яркое шоу, состоящие из двух частей: визитная карточка участника, демонстрирующая традиционные искусства народов России, а также произвольная программа.