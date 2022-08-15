Не менее 13 поликлиник построят в Москве по проекту "Индустриальные кварталы"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Не менее 13 поликлиник построят в столице в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, благодаря возведению таких объектов медпомощь для горожан станет более доступной.
Так, четыре поликлиники построят в Западном округе столицы, три – в Северо-Восточном, несколько в Юго-Восточном и по одной поликлинике в Северном, Северо-Западном, Восточном и Южном округах Москвы.
Как отметил глава столичного кабмина и департамента городского имущества Максим Гаман, самый масштабный проект реализуют в Западном Дегунине на территории бывшей промзоны "Лихоборы". Площадь будущего медучреждения будет равна 25 тысячам квадратных метров.
"Сразу две поликлиники, детская и взрослая, общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров будут размещены в бывшей промзоне "Серп и Молот" в Лефортове", – добавил Гаман.
Ранее сообщалось, что с начала года в Москве после реконструкции открылись 26 поликлиник. Из них 14 – детские, 10 – взрослые и две – смешанного типа, расположенные в Капотне и Некрасовке.
Отмечалось, что большая часть обновленных медучреждений относится к Восточному административному округу. А всего к настоящему моменту в столице провели капитальный ремонт по новому московскому стандарту в 58 зданиях.
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