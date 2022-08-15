"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Сразу несколько участков столичных дорог закроют для проезда в ближайшее время. Так, с 17 августа ограничат движение на съезде с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону области. А с 18 августа ограничения будут действовать также на Измайловском проспекте.

15 минут водители простоят в заторе на 14-м километре МКАД. Там произошло ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.