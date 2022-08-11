"Утро": столичный трафик составил 3 балла

Столичный трафик составил 3 балла, по данным ЦОДД. Затруднено движение в оба направления на Третьем транспортном кольце в районе Кутузовского проспекта. Из-за работ по реконструкции тоннеля водителям приходится перестраиваться и снижать скорость до 20 километров в час.

На внутренней стороне МКАД, на 47-м километре, дорожными ограждениями перекрыт средний ряд, затор начинается от Ленинского проспекта и тянется до улицы Озерная. Преодоление этого участка займет 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.