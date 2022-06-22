"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 22 июня

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 22 июня, на отметке 739 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 60%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

