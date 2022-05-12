"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на юге МКАД в обоих направлениях. На внутренней стороне притормаживает участок от Фруктового парка до Варшавского шоссе. На внешней поток уплотняется перед Липецкой улицей.

Трудно въехать в город на Рязанском проспекте. Много машин скопилось на въезде, средняя скорость на магистрали – 15 километров в час. Около 40 минут можно потратить в дороге до центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.