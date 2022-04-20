"Утро": москвичам рассказали о погоде в среду

В среду, 20 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, по области – +9...+14 градусов.

Ветер будет дуть восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около – 38%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

