"Дачную амнистию" продлили до 2031 года

Дачниками дали еще 9 лет, чтобы привести свои дела в порядок. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2031 года.

Документ позволяет легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленной в собственность земле. К тому же владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 миллионов заявителей. А вот на особо охраняемые территории закон не распространяется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.