"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

По данным ЦОДД, столичный трафик составляет 1 балл. Небольшие затруднения в движении наблюдаются на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Водителям придется сбросить скорость до 50 километров в час.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Шереметьевской улицы до Митьковского тоннеля можно задержаться на 5–7 минут.

Утренний затор образовался на шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до улицы Авиамоторной. Преодолевая этот путь, можно потерять 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.