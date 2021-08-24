"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 3 балла. На внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы образовался 8-километровый затор. Скорость потока не превышает 30 километров в час.

Затруднено движение на Варшавском шоссе. От Нахимовского проспекта до Нагатинской улицы водители доезжают за 10 минут.

Из-за ДТП в левом ряду поток притормаживает на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.