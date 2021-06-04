"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу

Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в пятницу, 4 июня. По данным синоптиков, днем в регионе будет господствовать антициклон. При этом осадков в Москве и области не ожидается.

Днем в регионе будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах его порывы могут составить до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 30%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.