"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Затруднено движение на МКАД.

Придется сбросить скорость на проспекте Маршала Жукова. Плотный поток сформировался на Садовом кольце. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.