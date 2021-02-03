В столичных библиотеках организуют виртуальные встречи с писателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Библиотеки столичного департамента культуры предложат виртуальные встречи с современными российскими писателями, а также журналистами и переводчиками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Участники узнают, почему фантасты так любят космос и как писать такие биографии известных людей, чтобы ими зачитывались дети. В общей сложности ожидается девять прямых трансляций. К ним можно будет подключиться на YouTube-каналах городских читален, а также на их страницах в соцсетях.
Предварительная регистрация на онлайн-встречи не понадобится. В ходе эфира москвичи смогут задать вопросы в чатах и комментариях.
7 февраля в 19:00 библиотека имени Тургенева проведет прямой эфир с участием писателя, сценариста и культуролога Алексея Иванова. Встреча будет посвящена жанру космической фантастики.
Следующий онлайн-эфир с детским писателем состоится 22 февраля в 12:00. Библиотека № 172 организует эфир с Майей Лазаренской – лауреатом нескольких литературных конкурсов. Писательница прочитает отрывок из своей книги "Дело о белом кенгуру" о похищении детеныша кенгуру из зоопарка.
Заключительная встреча зимней онлайн-серии состоится 24 февраля в 14:00. Библиотеки центра Москвы приглашают всех желающих на интервью с молодой российской писательницей Лией Арден, которая живет в Корее.
Цикл онлайн-встреч с российскими литераторами, который проводят столичные библиотеки, стартовал 8 декабря 2020 года.
Ранее говорилось, что в Москве создадут самую крупную библиотеку в мире. Фонд государственной библиотеки включает 113,2 миллиона документов, а фонд Книжной палаты – 80 миллионов документов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: