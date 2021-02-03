В столичных библиотеках организуют виртуальные встречи с писателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотеки столичного департамента культуры предложат виртуальные встречи с современными российскими писателями, а также журналистами и переводчиками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники узнают, почему фантасты так любят космос и как писать такие биографии известных людей, чтобы ими зачитывались дети. В общей сложности ожидается девять прямых трансляций. К ним можно будет подключиться на YouTube-каналах городских читален, а также на их страницах в соцсетях.

Предварительная регистрация на онлайн-встречи не понадобится. В ходе эфира москвичи смогут задать вопросы в чатах и комментариях.

7 февраля в 19:00 библиотека имени Тургенева проведет прямой эфир с участием писателя, сценариста и культуролога Алексея Иванова. Встреча будет посвящена жанру космической фантастики.

Следующий онлайн-эфир с детским писателем состоится 22 февраля в 12:00. Библиотека № 172 организует эфир с Майей Лазаренской – лауреатом нескольких литературных конкурсов. Писательница прочитает отрывок из своей книги "Дело о белом кенгуру" о похищении детеныша кенгуру из зоопарка.

Заключительная встреча зимней онлайн-серии состоится 24 февраля в 14:00. Библиотеки центра Москвы приглашают всех желающих на интервью с молодой российской писательницей Лией Арден, которая живет в Корее.

Цикл онлайн-встреч с российскими литераторами, который проводят столичные библиотеки, стартовал 8 декабря 2020 года.

Ранее говорилось, что в Москве создадут самую крупную библиотеку в мире. Фонд государственной библиотеки включает 113,2 миллиона документов, а фонд Книжной палаты – 80 миллионов документов.