Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:09

Работы на трубопроводе в Химках могут закончить до конца воскресенья

происшествия ЖКХ

Фото: скриншот видео instagram.com/ admhimki

Работы на аварийном участке магистрального трубопровода в Химках готовятся завершить до конца воскресенья, 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве энергетики Московской области подтвердили, что ситуация находится под контролем.

"В подмосковных Химках завершаются работы по восстановлению горячего водоснабжения. <...> На месте повреждения работают аварийные бригады ООО "ТСК Мосэнерго". Служба "МОС АВС" также находится на месте", – уточнили в ведомстве.

Повреждение магистрального трубопровода у дома 2а по улице 8 Марта в Химках обнаружили накануне, 6 февраля. Для ликвидации последствий потребовалось перевести на резервную схему теплоснабжения 345 многоквартирных домов, горячее водоснабжение там подается со сниженными параметрами.

Власти Химок прокомментировали ситуацию с отоплением в округе

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать