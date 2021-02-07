Работы на трубопроводе в Химках могут закончить до конца воскресенья

Фото: скриншот видео instagram.com/ admhimki

Работы на аварийном участке магистрального трубопровода в Химках готовятся завершить до конца воскресенья, 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве энергетики Московской области подтвердили, что ситуация находится под контролем.

"В подмосковных Химках завершаются работы по восстановлению горячего водоснабжения. <...> На месте повреждения работают аварийные бригады ООО "ТСК Мосэнерго". Служба "МОС АВС" также находится на месте", – уточнили в ведомстве.

Повреждение магистрального трубопровода у дома 2а по улице 8 Марта в Химках обнаружили накануне, 6 февраля. Для ликвидации последствий потребовалось перевести на резервную схему теплоснабжения 345 многоквартирных домов, горячее водоснабжение там подается со сниженными параметрами.

