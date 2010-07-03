В Балашихе отключена вода из-за аварии на водозаборе – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подача воды ограничена в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе Московской области из-за попадания дезинфицирующего средства в водозабор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС РФ.

"Сегодня при проведении аварийно-восстановительных работ по замене и промывке труб было использовано специальное дезинфицирующее средство. Было допущено попадание средства в воду на Восточном водозаборе микрорайона Железнодорожного. До 19:00 ограничена подача холодного водоснабжения", – заявили в ведомстве.

На время устранения последствий ЧП в образовательные и лечебные учреждения подвозят воду. Мониторинг ситуации осуществляют специалисты лабораторий Балашихинского водоканала и Роспотребнадзора.

В МЧС не рекомендовали жителям пить воду из-под крана без предварительного кипячения.

В октябре стало известно, что в районах Котловка и Нагорный реконструируют водопроводную систему. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы во главе с Сергеем Собяниным одобрила проект реконструкции водопровода в районе дома 7 в Электролитном проезде.

