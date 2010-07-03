Почти все страховые случаи в Москве связаны с заливами квартир

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Более 95% страховых выплат в Москве по городской программе связаны с заливами квартир. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества, передает "Интерфакс".

"За три квартала 2019 года по программе страхования жилья москвичи получили 152,27 миллиона рублей выплат по страховым случаям, это на 16,85 миллиона больше размера выплат за аналогичный период прошлого года", – сказал глава департамента Максим Гаман.

Из общего числа выплат 3940 (больше 95%) связаны с заливами квартир в результате аварий систем водоснабжения, отопления, канализации.

С начала 2019 года в рамках городской программы страхования жилья более 4100 московских семей получили выплаты по страховым случаям. Больше всех остальных страховкой воспользовались жители востока Москвы. Ущерб был возмещен по 661 страховому случаю. Всего жителям округа выплатили 28,89 миллиона рублей.

С 1995 года в Москве действует городская программа добровольного страхования жилья. Более двух миллионов столичных семей имеют действующие договоры страхования.

