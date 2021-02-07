В администрации Химок прокомментировали ситуацию с отоплением в округе

В администрации Химок рассказали, когда в дома вернется отопление

Теплоснабжение жилых многоквартирных домов в Химках, где произошла авария на магистральном трубопроводе, осуществляется по резервной схеме. Об этом Москве 24 рассказал начальник управления ЖКХ администрации округа Химки Сергей Ятченко.

"Ориентировочно время окончания работ – 12:00. Это уже с учетом заполнения системы, потому что в настоящий момент теплоснабжение осуществляется по резервной схеме, основная магистраль перекрыта", – сказал Ятченко.

В пресс-службе министерства энергетики Московской области уточнили ТАСС, что от горячей воды были отключены 1,5 тысячи человек. В ведомстве отметили, что работы по восстановлению водоснабжения практически завершены.

"Утечка на трубопроводе была оперативно локализована. <…> Служба "МОС АВС" находится на месте для контроля за ходом работ. Параметры отопления были в пределах нормы, восстановление теплоснабжения запланировано к полудню", – отметили в ведомстве.

На сайте администрации Химок сообщается, что девять жилых домов по улицам Ленинский проспект и Опанасенко были отключены от горячего водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе. Речь идет о домах 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 5/1, 5/2, 5/3.

