Специалисты МОЭК приступили к ремонту теплотрассы на Канатчиковском проезде

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Специалисты ПАО МОЭК приступили к устранению повреждения на байпасе теплотрассы на Канатчиковском проезде в Москве. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

"Ремонтная бригада на месте, вытекание прекращено. Данный байпас обеспечивает теплом только одно нежилое строение", – уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным организации, на время ремонта отопление здания будет организовано по резервной схеме подачи энергии.

Участок теплосети был поврежден при проезде грузовика "Камаз". Неисправность специалисты обнаружили в наружной прокладке над трассой.

Ранее сообщалось о ДТП с участием грузовых автомобилей, которое произошло в 5-м Донском проезде на юге Москвы. В районе места происшествия было перекрыто движение.

