Вода залила проезжую часть на юге Москвы из-за повреждения водопровода

Фото: телеграм-канал “Московские новости”

Вода залила проезжую часть на Тарном проезде в Москве из-за повреждения водопровода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосводоканала.

Уточняется, что разлив воды произошел из водопроводного колодца. Поврежденный участок был оперативно перекрыт. При этом водоснабжение ближайших домов на время проведения ремонтных работ не отключалось.

В данный момент специалисты Мосводоканала устанавливают причины повреждения водопровода.

Ранее сообщалось, что в столичных районах Котловка и Нагорном реконструируют водопроводную сеть. Работы пройдут на участке длиной около 500 метров, который отличается высокой степенью износа. Модернизация снизит риск аварий и улучшит качество водоснабжения.

Кроме того, Сергей Собянин утвердил проект строительства магистрального водопровода от деревни Сосенки до городского округа Троицк со строительством регулирующих узлов "Станиславль" и "Красная Пахра".

