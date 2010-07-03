Улицы у Западной станции водоподготовки реконструируют

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Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина включила реконструкцию прилегающих улиц в проект модернизации Западной станции водоподготовки.

Он предполагает снос устаревших строений и перекладку существующих коммуникаций, строительство двух новых озоносорбционных блоков, станций озонирования, а также устройство необходимых инженерных коммуникаций. Все технологические процессы автоматизируют. Благодаря проекту вода на станции будет приготавливаться с применением современных технологий очистки. Улично-дорожную сеть, прилегающую к станции, реконструируют, появятся и новые объекты.

Станцию ввели в эксплуатацию в 1964 году. Она стала самой "молодой" из четырех, что подготавливают питьевую воду для московских потребителей. Западная станция снабжает водопроводной водой 36 районов запада, юго-запада и юга Москвы, ТиНАО, город Видное и другие населенные пункты Подмосковья. Ее объем поставок станции составляет 37% водопотребления Москвы.

В 2006 году там ввели блок очистных сооружений № 4. Для очистки воды применяется современная технология озоносорбции и мембранной фильтрации. Позднее там провели модернизацию, повысившую надежность работы станции и сэкономившую электроэнергию. Кроме того, станцию перевели на обеззараживание воды гипохлоритом натрия вместо опасного и ядовитого жидкого хлора.