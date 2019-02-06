Западную станцию водоподготовки будут реконструировать

Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным согласилась с подготовкой проекта планировки Западной станции водоподготовки. Комиссия предусмотрела строительство новых сооружений, уточнил комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве (Москомстройинвест).
Эта территория находится в двух административных округах Москвы – в Западном (Солнцево, Ново-Переделкино) и Новомосковском. Планируется построить новый водосток протяженностью 680 метров, два озоносорбиционных блока по 250 тысячи кубометров в сутки, аккумулирующий резервуар промывных стоков объемом 13 тысяч кубометров, технологические трубопроводы, озонаторную станцию производительностью до 70 килограммов озона в час. Планируется реконструировать реагентное хозяйство и камеры переключения.
"Суммарная поэтажная площадь новых объектов составит почти 193 тысячи квадратных метров. Их высотность не превысит 25 метров. Ввод новых производственных мощностей позволит существенно повысить в городе качество питьевой воды", – сказала глава Москомстройинвеста и секретарь ГЗК Анастасия Пятова, передает Агентство "Москва".
Разрабатывать проект планировки территории будут за счет средств городского бюджета. Проект будет вынесен на публичные слушания.
Кроме того, в столице продолжается программа повышения качества питьевой воды. В частности, на Рублевской станции водоподготовки уже несколько лет используют озоносорбцию.
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