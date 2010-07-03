Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:02

Утвержден проект строительства магистрального водопровода от Сосенок до Троицка

город власть

17:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин утвердил проект строительства магистрального водопровода от деревни Сосенки до городского округа Троицк со строительством регулирующих узлов "Станиславль" и "Красная Пахра". Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В постановлении говорится, что территория подготовки проекта планировки находится в поселениях Сосенское, Филимонковское, Воскресенское, Десеновское, Краснопахорское и городском округе Троицк.

"Планируемый водопровод Д=1000 миллиметров предназначен для водоснабжения этих поселений и проходит вдоль Калужского шоссе с заходом на проектируемые регулирующие водопроводные узлы "Станиславль", "Красная Пахра" и существующие водозаборные узлы, расположенные в зоне действия водопровода", – говорится в документе.

Первый участок проходит от деревни Сосенки до регулирующего водопроводного узла "Станиславль", расположенного недалеко от деревни Десна. Второй участок трассы планируемого водопровода проходит от регулирующего водопроводного узла "Станиславль" до водозаборного узла "ИЗМИРАН".

Третий участок идет от узла "ИЗМИРАН" до водопроводного узла "Красная Пахра", находящийся около деревни Юрово.

Предполагается, что после подключения водозаборных узлов к системе московского водопровода все узлы будут работать как регулирующие.

Ранее сообщалось, водоснабжение ТиНАО увеличится более чем в два раза и будет сравнимо с обеспечением Новосибирска. К 2035 году вырастут объемы потребления и других ресурсов ЖКХ.

город власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика