Утвержден проект строительства магистрального водопровода от Сосенок до Троицка

Сергей Собянин утвердил проект строительства магистрального водопровода от деревни Сосенки до городского округа Троицк со строительством регулирующих узлов "Станиславль" и "Красная Пахра". Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
В постановлении говорится, что территория подготовки проекта планировки находится в поселениях Сосенское, Филимонковское, Воскресенское, Десеновское, Краснопахорское и городском округе Троицк.
"Планируемый водопровод Д=1000 миллиметров предназначен для водоснабжения этих поселений и проходит вдоль Калужского шоссе с заходом на проектируемые регулирующие водопроводные узлы "Станиславль", "Красная Пахра" и существующие водозаборные узлы, расположенные в зоне действия водопровода", – говорится в документе.
Первый участок проходит от деревни Сосенки до регулирующего водопроводного узла "Станиславль", расположенного недалеко от деревни Десна. Второй участок трассы планируемого водопровода проходит от регулирующего водопроводного узла "Станиславль" до водозаборного узла "ИЗМИРАН".
Третий участок идет от узла "ИЗМИРАН" до водопроводного узла "Красная Пахра", находящийся около деревни Юрово.
Предполагается, что после подключения водозаборных узлов к системе московского водопровода все узлы будут работать как регулирующие.
Ранее сообщалось, водоснабжение ТиНАО увеличится более чем в два раза и будет сравнимо с обеспечением Новосибирска. К 2035 году вырастут объемы потребления и других ресурсов ЖКХ.
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