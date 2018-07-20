На инженерную инфраструктуру в ТиНАО выделят 14 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выделит 14 миллиардов рублей на инженерную инфраструктуру в ТиНАО, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин пояснил, что масштабные проекты, обеспечивающие водо-, энерго-, газо- и теплоснабжение, реализуются параллельно. В 2018 году должны достроить водопровода от сетей "Мосводоканала" для жителей четырех поселений ТиНАО: Марушкинское, Кокошкинское, Филимонковское и Московский. Дальнейшее развитие сети рассчитано до 2025 года.

Руководитель департамента уточнил, что водоснабжение новых территорий увеличится более чем в два раза и будет сравнимо с обеспечением Новосибирска. К 2035 году вырастут объемы потребления и других ресурсов ЖКХ в ТиНАО, так что она округ станем сопоставима с остальной частью Москвы.

К 2023 году в ТиНАО появится 100 тысяч новых рабочих мест. Всего за шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест. Согласно прогнозам, через пять лет в ТиНАО будут жить порядка 350 тысяч человек.