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Москва 24

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Экономика

18 июля, 15:22

Около 100 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО к 2023 году

экономика финансы ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

К 2023 году в ТиНАО появится 100 тысяч новых рабочих мест. За шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, развитие этих территорий привлекает инвестиции, обеспечивает новые производства и рабочие места. Всего через пять лет здесь смогут работать свыше 200 тысяч человек. Хуснуллин пояснил, что прогнозируется и рост численности населения. Через пять лет в ТиНАО будут жить порядка 350 тысяч человек.

Троицкий и Новомосковский округа стали частью Москвы шесть лет назад. За это время здесь стало доступно 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построили также две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 объектов социального назначения.

Французская компания Suez начала переговоры со столичными властями для участия в создании "умного города" в ТиНАО. Проект находится на этапе разработки концепции. Кроме того, компания собирается развивать партнерство в сфере сбора и утилизации строительных отходов.

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