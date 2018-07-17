Французская компания Suez ведет переговоры о создании "умного города" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Французская компания Suez ведет переговоры со столичными властями для участия в создании "умного города", сообщил гендиректор компании Жан-Луи Шоссад.

По его словам, проект находится на этапе разработки концепции, его планируется реализовать в ТиНАО. Кроме того, компания планирует развивать партнерство в сфере сбора и утилизации строительных отходов.

"Я очень поражен скоростью, с которой Москва меняется. Я вижу новые бизнес-центры со всеми башнями дают впечатление о Москве современной, динамичной. Я думаю, что Россия становится очень современной страной", – цитирует Шоссада Агентство "Москва". По его словам, страны могут создавать новые отношения на основе технологий. Он отметил, что компания работает с городом над проектом о перемещении земли, используемой при строительстве зданий и других сооружений.

Ранее о планах по созданию эко-кварталов и "умных городов" компания заявляла на площадке Петербургского международного экономического форума.

В июне 2018 года экономисты института McKinsey включили Москву в список самых "умных" мегаполисов мира. Рейтинг составлялся по трем показателям: "Технологическая оснащенность", "Степень внедрения решений Smart City в жизнь горожан" и "Отношение горожан к доступным смарт-решениям". В каждой категории городам присваивались баллы. Столица оказалась лидером среди европейских городов по двум пунктам.