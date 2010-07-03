Водопровод реконструируют в четырех округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водопроводы в Западном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Зеленоградском административных городских округах будут реконструированы. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта – реконструкцию водопроводной сети на пяти участках (два участка в ЗАО, по одному в ЮВАО, ЮЗАО и ЗелАО)", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения потребителей, а также снизит риск возникновения аварий.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства магистрального водопровода от деревни Сосенки до городского округа Троицк со строительством регулирующих узлов "Станиславль" и "Красная Пахра". В постановлении говорится, что территория подготовки проекта планировки находится в поселениях Сосенское, Филимонковское, Воскресенское, Десеновское, Краснопахорское и городском округе Троицк.