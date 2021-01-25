Туристы заметили медведя на склонах Красной Поляны

На склонах Красной Поляны туристы заметили дикого медведя. Видео с гуляющим животным попало в Сеть.

На кадрах видно, как медведь передвигается рядом с лыжными трассами.

Ученые считают, что такое поведение животных обуславливается теплой погодой. Медведи, которые не успели впасть в спячку, теперь гуляют по лесам. Мягкий снег позволяет им беспрепятственно добираться к ягодам и растениям.

Ранее в Румынии медведь погнался за горнолыжником. Хищник вышел на достаточно людный склон. Видео в Сеть также выложили очевидцы. Спортсмен от медведя уехал, но ему пришлось сбросить рюкзак.