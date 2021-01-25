В Красной Поляне эвакуировали около 170 человек с остановившейся канатной дороги

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Аварийная ситуация произошла на канатной дороге в Красной Поляне, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Газпром" на трассе "Лаура". Отмечается, что канатка остановилась из-за технологического сбоя. Оттуда эвакуировали 170 человек.

В настоящее время людей транспортируют на снегоходах. В администрации Сочи заявили, что в результате ЧП никто не пострадал. Ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Карачаево-Черкесии пострадали восемь человек.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.