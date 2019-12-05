05 декабря 2019, 09:30Город
"Утро": ЦОДД оценивает трафик в столице в 7 баллов
Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 7 баллов. Сложная дорожная ситуация наблюдается на кольцевых.
На внешней стороне МКАД в районе 77 километра затруднено движение из-за аварий на съезде с Бусиновской эстакады. На внутренней стороне ТТК образовалась многокилометровая пробка из-за аварии на Тульской эстакаде. Затор образовался от Большого Краснохолмского моста до Нового Арбата. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро