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05 декабря 2019, 09:30

Город

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в столице в 7 баллов

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в столице в 7 баллов

"Утро": сильный ветер ожидается в Москве 5 декабря

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в столице в 5 баллов

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Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 7 баллов. Сложная дорожная ситуация наблюдается на кольцевых.

На внешней стороне МКАД в районе 77 километра затруднено движение из-за аварий на съезде с Бусиновской эстакады. На внутренней стороне ТТК образовалась многокилометровая пробка из-за аварии на Тульской эстакаде. Затор образовался от Большого Краснохолмского моста до Нового Арбата. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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