Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют на три дня

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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют 26 октября, 5 и 7 ноября. Об этом говорится на сайте Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО).
Отмечается, что допуск ограничен в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий. Последний раз мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрывали 1 сентября из-за проведения фестиваля "Спасская башня".
В связи с Днем народного единства, который приходится на 4 ноября, россиян ожидают трехдневные выходные. Отдыхать жители России будут со 2 по 4 ноября, а после россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя. Трудиться жители страны будут с 5 до 8 ноября.
В честь Дня народного единства для москвичей проведут бесплатные экскурсии. Их организует Московский дом национальностей. Его сотрудники проведут четыре пешие прогулки, восемь автобусных туров, а также экскурсию на поезде МЦК.
Всех желающих ждут увлекательные истории о Москве купеческой, столице времен Наполеона и о царствовании Алексея Михайловича. Путешествие на автобусе с остановками займет около пяти часов, а пешие экскурсии продлятся 2,5 часа.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.
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