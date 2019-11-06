Maruv отреагировала на скандал вокруг премии "MTV Россия"

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Украинская певица Maruv прокомментировала скандал, который разразился после ее победы в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" в рамках премии MTV Eurоpe Music Awards. Об этом сообщает "Газета.ру".

Певица обвинила СМИ в невежестве, а своим критикам посоветовала "научиться читать и проверять факты".

По ее словам, номинация не привязана к определенной стране или гражданству. "MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется", – объяснила она.

Певица подчеркнула, что получала свою награду под украинским флагом. По словам Maruv, она не только гражданин стран, в которой родилась, но еще и "мировой" артист, который представляет себя и свое творчество. Поэтому она может выступить в любой стране и петь для всех, кому нравится ее музыка.

Вручение премии MTV Eurоpe Music Awards прошло 3 ноября в испанской Севилье. Лучшей поп-певицей была признана Холзи. Награду за самую большую армию фанатов получила группа BTS из Южной Кореи. Лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп стала Никки Минаж.

Maruv стала всемирно известной благодаря песням Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water получил статус трижды платинового в России.

