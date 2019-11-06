Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:48

Maruv отреагировала на скандал вокруг премии "MTV Россия"

культура общество

Фото: ТАСС/PA WIRE/Ian West

Украинская певица Maruv прокомментировала скандал, который разразился после ее победы в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" в рамках премии MTV Eurоpe Music Awards. Об этом сообщает "Газета.ру".

Певица обвинила СМИ в невежестве, а своим критикам посоветовала "научиться читать и проверять факты".

По ее словам, номинация не привязана к определенной стране или гражданству. "MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется", – объяснила она.

Певица подчеркнула, что получала свою награду под украинским флагом. По словам Maruv, она не только гражданин стран, в которой родилась, но еще и "мировой" артист, который представляет себя и свое творчество. Поэтому она может выступить в любой стране и петь для всех, кому нравится ее музыка.

Вручение премии MTV Eurоpe Music Awards прошло 3 ноября в испанской Севилье. Лучшей поп-певицей была признана Холзи. Награду за самую большую армию фанатов получила группа BTS из Южной Кореи. Лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп стала Никки Минаж.

Maruv стала всемирно известной благодаря песням Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water получил статус трижды платинового в России.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика