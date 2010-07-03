На Украине назвали новые правила отбора на "Евровидение"

18:17
Фото: ТАСС/ZUMA/Pavlo Gonchar
Новые правила отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" опубликовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).
Согласно обновленным критериям, к участию в конкурсе от Украины не допустят артистов, которые выступали в России после 2014 года. Отказ также ждет тех исполнителей, которые "с нарушением законодательства Украины" побывали в Крыму после его воссоединения с Россией.
Как пояснил глава правления НОТУ Зураб Аласания, представитель Украины на "Евровидении-2020" должен "разделять позицию и ценности украинского общества".
Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на участие в "Евровидении-2019". Победу на национальном отборе одержала певица Maruv. Однако выяснилось, что она выступала с гастролями в России, а права на песню Siren Song принадлежат Warner Music Russia. В итоге стороны не смогли договориться об условиях контракта и исполнительница заявила, что не будет представлять Украину в Тель-Авиве.
Группы Freedom Jazz и Kazka, которые заняли соответственно второе и третье место в украинском отборе, также отказались ехать на "Евровидение". В итоге в конце февраля Украина объявила, что не будет принимать участие в музыкальном конкурсе в 2019 году.
Кроме того, Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила принимать участие в детском "Евровидении" конкурсантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.
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