На Украине назвали новые правила отбора на "Евровидение"

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Новые правила отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" опубликовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Согласно обновленным критериям, к участию в конкурсе от Украины не допустят артистов, которые выступали в России после 2014 года. Отказ также ждет тех исполнителей, которые "с нарушением законодательства Украины" побывали в Крыму после его воссоединения с Россией.

Как пояснил глава правления НОТУ Зураб Аласания, представитель Украины на "Евровидении-2020" должен "разделять позицию и ценности украинского общества".

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на участие в "Евровидении-2019". Победу на национальном отборе одержала певица Maruv. Однако выяснилось, что она выступала с гастролями в России, а права на песню Siren Song принадлежат Warner Music Russia. В итоге стороны не смогли договориться об условиях контракта и исполнительница заявила, что не будет представлять Украину в Тель-Авиве.

Группы Freedom Jazz и Kazka, которые заняли соответственно второе и третье место в украинском отборе, также отказались ехать на "Евровидение". В итоге в конце февраля Украина объявила, что не будет принимать участие в музыкальном конкурсе в 2019 году.

Кроме того, Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила принимать участие в детском "Евровидении" конкурсантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.