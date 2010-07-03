Maruv поблагодарила поклонников за победу в номинации в рамках премии MTV

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Украинская певица Maruv, которая выиграла в номинации "Лучший исполнитель по версии MTV Россия" в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards, поблагодарила своих поклонников за голосование и поддержку, передает РИА Новости.
"Я очень благодарна MTV Россия за возможность побывать на таком крутом мероприятии, посмотреть, как это происходит, и приблизиться на шаг ближе к своей мечте – выступлению на такой масштабной премии. И отдельная благодарность моим фанатам, которые голосовали за меня. Эта победа даже больше ваша, чем моя! Спасибо вам за то, что вы каждый день усердно нажимали кнопку "Голосовать", привлекали своих друзей и знакомых. Я знаю, что вы у меня самые активные, самые лучшие, самые крутые", – сказала Maruv.
Вручение премии MTV Eurоpe Music Awards прошло 3 ноября в испанской Севилье. Лучшей поп-певицей была признана американка Холзи. Награду за самую большую армию фанатов получила группа BTS из Южной Кореи. Лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп стала Никки Минаж.
Maruv стала всемирно известной благодаря хитам Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water получил в России статус трижды платинового.
В 2019 году Maruv претендовала на участие в "Евровидении", она победила в финале национального украинского отбора. После этого ей выдали контракт с пунктом о запрете выступать в России. Контракт она отказалась подписать. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье места на украинском отборе, тоже отказались подписывать контракты и представлять страну на конкурсе.
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