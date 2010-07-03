Пользователи Сети назвали лучшие музыкальные клипы десятилетия

Фото: скриншот видео клипа Adele "Rolling in the Deep", 2011, реж. Сэм Браун
Пользователи портала Buzz Feed определили лучшие музыкальные клипы десятилетия. Каждое выбранное видео в рейтинге сопровождалось статистикой просмотров.
В число лучших попал клип британской певицы Адель на песню Rolling in the Deep. Ролик был представлен в конце осени 2010 года. За девять лет он набрал около 1,6 миллиарда просмотров.
Клип музыканта Gotye на песню Somebody That I Used To Know с лета 2011 года набрал более 1,3 миллиарда просмотров. Видео певицы Пинк на песню Try стало лучшим в 2012 году, его посмотрели почти 400 миллионов пользователей.
Клип Майли Сайрус на песню Wrecking Ball, выпущенный в 2013 году, установил рекорд после того, как за первую неделю набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Более двух миллиардов раз в 2014 году пользователи Сети просмотрели клип певицы Sia на песню Chandelier. В 2015 году самым популярным оказался клип Джастина Бибера Sorry. За четыре года его видео набрало 3,2 миллиарда просмотров.
В 2016 году самым популярным стал клип пуэрто-риканского певца Луиса Фонси на песню Despacito. С 2017 года ролик Тейлор Свифт Look What You Made Me Do набрал около миллиарда просмотров.
Заключает список видео рэпера Дрейка на трек God's Plan. Его клип с 2018 года собрал более одного миллиарда просмотров.
Ранее интернет-пользователи определили песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список попала 31 песня. На первом месте оказался трек Welcome to the Black Parade (2006) американской рок-группы My Chemical Romance.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: