Пользователи Сети назвали лучшие музыкальные клипы десятилетия

Фото: скриншот видео клипа Adele "Rolling in the Deep", 2011, реж. Сэм Браун

Пользователи портала Buzz Feed определили лучшие музыкальные клипы десятилетия. Каждое выбранное видео в рейтинге сопровождалось статистикой просмотров.

В число лучших попал клип британской певицы Адель на песню Rolling in the Deep. Ролик был представлен в конце осени 2010 года. За девять лет он набрал около 1,6 миллиарда просмотров.

Клип музыканта Gotye на песню Somebody That I Used To Know с лета 2011 года набрал более 1,3 миллиарда просмотров. Видео певицы Пинк на песню Try стало лучшим в 2012 году, его посмотрели почти 400 миллионов пользователей.

Клип Майли Сайрус на песню Wrecking Ball, выпущенный в 2013 году, установил рекорд после того, как за первую неделю набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.

Более двух миллиардов раз в 2014 году пользователи Сети просмотрели клип певицы Sia на песню Chandelier. В 2015 году самым популярным оказался клип Джастина Бибера Sorry. За четыре года его видео набрало 3,2 миллиарда просмотров.

В 2016 году самым популярным стал клип пуэрто-риканского певца Луиса Фонси на песню Despacito. С 2017 года ролик Тейлор Свифт Look What You Made Me Do набрал около миллиарда просмотров.

Заключает список видео рэпера Дрейка на трек God's Plan. Его клип с 2018 года собрал более одного миллиарда просмотров.

Ранее интернет-пользователи определили песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список попала 31 песня. На первом месте оказался трек Welcome to the Black Parade (2006) американской рок-группы My Chemical Romance.