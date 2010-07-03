Клуб-бар на северо-западе Москвы закрылся из-за жалоб местных жителей на шум

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Ночной клуб-бар Mango pub на северо-западе Москвы закрылся после жалоб местных жителей на шум и громкую музыку. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Житель Северо-Западного административного округа Москвы (СЗАО) обратился в ведомство с жалобой на деятельность местного ночного клуба Mango pub ООО "Эталон 16», располагавшегося на Большом Волоколамском проезде, доме 12, строении 1. По заявлению мужчины, уровень шума от музыкального оборудования нарушал установленные законом нормы.

Специалисты Роспотребназдора провели замеры шума в квартире обратившегося гражданина. Выяснилось, что в ночное время, после 23:00, уровни суммарного шума при работе музыкальной аппаратуры клуба превысили допустимые значения на 10 децибел.

По факту этого нарушения против ООО "Эталон 16" был составлен административный протокол, 19 сентября Хорошевский суд Москвы приостановил деятельность Mango pub на 22 дня.



"При проведении надзорных мероприятий после истечения срока приостановления деятельности, определенного судом, установлено, что ночной клуб – бар Mango pub ООО "Эталон 16" прекратил свою деятельность по указанному адресу", – заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изменить допустимый уровень шума в дневные и ночные часы около аэропортов. Раньше строительство вблизи воздушных гаваней было запрещено, но в случае принятия поправок в приаэродромной зоне могут появиться новые дома, где потом будут жить люди.