Квартиры с вином на взлетную полосу. Территории рядом с московскими аэропортами отдадут под строительство жилых домов. Раньше строить вблизи воздушных гаваней было нельзя из-за уровня шума, но сейчас ограничения снизят по поручению Дмитрия Медведева. Об этом пишут сегодня СМИ.

Таким образом, официальная территория Шереметьево уменьшится сразу в 4 раза, Внуково станет меньше втрое, а Домодедово ужмется аж в 6 раз. Благодаря таким изменениям там смогут построить тысячи квадратных метров жилья.

Правда, пока непонятно, много ли людей захочет жить в таких домах, ведь из-за снижения нормативов по шуму, самолеты на самом-то деле меньше шуметь не станут. И все же специалисты поддерживают сокращение аэропортных территорий.

Ведь ранее, из-за того, что Внуково выделили огромную санитарную зону, в ТИНАО пришлось остановить строительство десятков школ, детских садов, поликлиник и жилых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.