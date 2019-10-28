Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

28 октября 2019, 08:45

Политика

Территории рядом с московскими аэропортами отдадут под строительство

Территории рядом с московскими аэропортами отдадут под строительство

"Утро": станции Каховской линии закрыли на ремонт

"Утро": синоптики предупредили о резком похолодании

Каховскую линию метро закрыли для пассажиров

В Оксфорде на мероприятиях запретили аплодисменты

ЦОДД начнет патрулировать на мотоциклах

В Серпухове посреди дороги выросли деревья

В России предложили разработать профстандарт для тренеров личностного роста

Ученые показали, как будет выглядеть человек после 20 лет в офисе

Первый снег в Петербурге и ураган в Пскове

Квартиры с вином на взлетную полосу. Территории рядом с московскими аэропортами отдадут под строительство жилых домов. Раньше строить вблизи воздушных гаваней было нельзя из-за уровня шума, но сейчас ограничения снизят по поручению Дмитрия Медведева. Об этом пишут сегодня СМИ.

Таким образом, официальная территория Шереметьево уменьшится сразу в 4 раза, Внуково станет меньше втрое, а Домодедово ужмется аж в 6 раз. Благодаря таким изменениям там смогут построить тысячи квадратных метров жилья.

Правда, пока непонятно, много ли людей захочет жить в таких домах, ведь из-за снижения нормативов по шуму, самолеты на самом-то деле меньше шуметь не станут. И все же специалисты поддерживают сокращение аэропортных территорий.

Ведь ранее, из-за того, что Внуково выделили огромную санитарную зону, в ТИНАО пришлось остановить строительство десятков школ, детских садов, поликлиник и жилых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видео Иван Распопов Мария Рыбакова власть строительство политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика