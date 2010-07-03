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Общество

16:40

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве до утра понедельника

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный ветер прогнозируется в столичном регионе вечером 27 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Непогода сохранится до утра 28 октября. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Горожанам рекомендуют соблюдать правила личной безопасности. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, под деревьями советуют не укрываться и не оставлять машины.

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен. Предупреждение действует с 26 октября до 21:00 28 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким похолоданием. Понедельник станет переходным днем, а ночью вторника столбики термометров могут упасть до нуля. Вильфанд уточнил, что температурный фон приближается к характерному для октября.

Существенных осадков не ожидается. Возможны небольшой снег и дождь.

В ЦОДД призывают автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Там напомнили, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.

В ГИБДД попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП.

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