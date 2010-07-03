Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до вечера 28 октября из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует с 26 октября до 21:00 28 октября. Ранее такой уровень объявлялся в Москве и регионе с 25 по 27 октября.

В субботу днем в столице – до плюс 12–14 градусов, порывы ветра возрастут до 13-15 метров в секунду. В воскресенье воздух прогреется до 14–16 градусов тепла, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ожидается небольшой дождь, возрастет облачность.

С понедельника погода начнет меняться. Уже во вторник, 29 октября, в мегаполисе пойдет мокрый снег. Днем будет 5-6 градусов тепла, ночью – около нуля.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.

В ГИБДД попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП.