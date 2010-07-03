Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, понедельник станет переходным днем. В течение дня будет около +7... +10 градусов. Возможны несущественные осадки.
Во вторник уже вырастает вероятность достижения ночными температурами нулевой отметки. Днем воздух прогреется до +5... +6 градусов.
Вильфанд подчеркнул, что такие погодные изменения говорят о приближении к температурному фону, характерному для октября.
"Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 градусов и более. Ночные температуры -2... +2, днем температура будет 0... +5. Дальнейшего существенного повышения ждать не стоит", – цитирует синоптика RT.
Он добавил, что к концу недели температура повысится примерно на два градуса, и это, по его словам, будет режим погоды, полностью соответствующий климатической норме.
В то же время существенных осадков ждать не стоит. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя возможны во вторник и в среду, но интенсивность осадков будет небольшой.
Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 27 октября. При этом будет достаточно тепло – столбики термометров покажут 13–15 градусов. Как отмечают синоптики, Москва и область будут находиться в теплом секторе циклона.
Дождь начнется ближе к вечеру. Порывы западного ветра будут набирать обороты до 12–14 метров в секунду.
Накануне сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует с 26 октября до 21:00 28 октября.
В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.
В ГИБДД попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП.
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