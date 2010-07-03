Дождь и порывистый ветер ожидают москвичей в последний выходной октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 27 октября, сообщает портал "Метеоновости".

При этом будет достаточно тепло – столбики термометров покажут 13–15 градусов. Как отмечают синоптики, Москва и область будут находиться в теплом секторе циклона.

Дождь начнется ближе к вечеру. Порывы западного ветра будут набирать обороты до 12–14 метров в секунду.

Накануне сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует с 26 октября до 21:00 28 октября.

С понедельника погода начнет меняться. Уже во вторник, 29 октября, в мегаполисе пойдет мокрый снег. Днем будет 5-6 градусов тепла, ночью – около нуля.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.

В ГИБДД попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП.