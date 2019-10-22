Собаки лечат: чудеса канистерапии, или счастливые истории исцеления

Вот уже несколько лет подряд каждую субботу лабрадоры Лари, Руви, Джой, Ром и Луна к 10:00 приходят на работу в студию "Солнечный пес". Приветливые собаки всегда улыбаются и рады своим юным гостям. Они не защищают Родину, не летают в космос, но их задача не менее важная – помогать детям "подружиться" с окружающим миром. За свои услуги берут недорого – несколько пачек корма и вкусные косточки.
Дело жизни подарил случай
Проект для его автора Татьяны Любимовой – личная история. У женщины родился сын Саша с тяжелой формой ДЦП: лежачий, но с сохранным интеллектом. Тогда родители начали заниматься иппотерапией (терапия с лошадьми), и это дало неожиданные результаты. А потом лечащий врач Саши посоветовала завести собаку.
Татьяна рассказывает, что сын очень хотел пса. Так вместе с мужем они нашли Олли. Тогда заводчик рассказала, что мама Олли, никогда и никем не дрессированная, просто так следила на улице за слепым ребенком на прогулке, направляла и помогала передвигаться.
"Мы увидели Олли, тогда полуторамесячного щенка, и поняли, что пропали. Все наши накопления потратили на него", – вспоминает Татьяна.
Так Олли стала новым членом семьи Любимовых. Новые хозяева нашли специальный центр, где готовят собак-помощников для инвалидов. Там Олли обучалась около года. Воспитанной помощницей Саша очень гордился.
"В семьях, где дети растут особенными, развивается так называемая вторичная аутизация, когда все фактически оказываются в социальной изоляции. Мы мало с кем общались, нас избегали знакомые. Но благодаря Олли мы познакомились с огромным числом "собачников". И даже отношение прохожих к нам изменилось к лучшему. Все видели счастливого ребенка", – рассказывает Татьяна.
Позже в семье появились двое здоровых детей. Саша, несмотря на усилия врачей, после долгих лет лечения из-за многочисленных осложнений умер.
Когда его не стало, Татьяна вместе с Олли начала ездить в психотерапевтический лагерь, где когда-то занимался и ее сын, чтобы попытаться помочь другим детям. Специалисты, работавшие там, поддержали идею Любимовой. "Если не делает хуже, то почему бы и нет?" – вспоминает Татьяна слова персонала. Собака произвела фурор – ее быстро полюбили дети.
Вскоре специалисты лагеря начали замечать удивительный терапевтический эффект, который Олли оказывает на малышей.
Идею использования псов в качестве "врачей" выдвинул еще в 1961 году американский психотерапевт Борис Левинсон. Он заметил, что пациент чувствует себя на приеме у специалиста лучше, когда в кабинете находится собака.
Так у Татьяны остались собака и небольшой опыт работы с детьми-аутистами, с синдромом Дауна, ребятами с ДЦП. Она начала приезжать в инвалидные организации на праздники вместе с Олли, проводить занятия с желающими, отучилась на врача-дефектолога в МГГУ имени Шолохова, завела свой блог, где писала про свою любимицу Олли и чудесные исцеления. Так к ней подтянулись другие блогеры, начала складываться отличная команда. Среди них волонтеры, желающие просто помогать на занятиях, представители организаций, которые предоставляют помещения, и, конечно же, собаки – их восемь. Три принадлежат Татьяне, а остальные – другим волонтерам.
Все собаки проходили подготовку в различных столичных центрах и знают, как правильно взаимодействовать с детьми-инвалидами. Подопечных в студии около 80 человек: это ребята в возрасте от полутора до двадцати лет.
Врачи уверены: польза от таких занятий есть, но не стоит забывать и о привычной терапии.
"Зацикливаться на этом нельзя и отвергать терапию тоже не стоит. Тут дело в психологическом отвлечении. Психологический интерес возникает у таких детей. Если у них ко многим вещам индифферентное отношение, собаки могут вызвать большую реакцию", – объясняет врач, заведующий филиалом №2 городской поликлиники №5 в Москве Альберт Иорданян.
На занятия всей семьей
Многие из пациентов Татьяны занимаются в центре долгие годы и добились существенных результатов. Среди таких семья Александра и Галины Рыжковых. Они привели свою дочь Дашу на занятия в студию в 2013 году, когда девочке было 2,5 года. Тогда же они впервые услышали о канистерапии из телевизионного сюжета и решили, что это отличный шанс помочь ребенку. У девочки судорожный склероз с множеством осложнений. Случай непростой, поэтому Татьяна Любимова сразу сказала родителям: "Золотых гор не обещаем".
"Даша почти не ходила, только маленькие шажочки делала, она и не говорила толком. Не общалась ни с кем", – вспоминает Татьяна.
Галина рассказывает, что все осложнялось эпилепсией – были постоянные приступы. Но, по словам мамы, прогресс не заставил себя долго ждать.
"Сначала Даша начала обращать внимание на собак, потом на всех животных. Сейчас у нас новая стадия: она знает только своих собак, а всех остальных обходит по дуге, что считается очень хорошим результатом", – говорит Галина.
Теперь вместо 10 минут занятия длятся почти 30. Да и канистерапию Даша проходит не одна: вместе с ней познают окружающий мир ее младшие братья Дима и Женя. Они абсолютно здоровы, но, по словам папы, мальчишки в восторге от лабрадоров и сами изъявили желание заниматься.
"Да и Даше пора переходить на новый уровень, чтобы заниматься в группе. Но она стесняется заниматься с незнакомыми людьми, а с ребятами ей комфортно. Ей нужно четкое руководство. При этом она уже в помещении не одна", – объясняют родители.
Педагог Даши Татьяна видит прогресс: девочка начала увереннее ходить, говорить и даже пошла в школу.
"Вообще другой человек. Сейчас и не скажешь, что все настолько серьезно у нее было," – улыбается Татьяна.
Мы начали смотреть на ребенка по-другому
"Алена, вставай, сегодня мы едем к Луне и Ромашке", – с такой фразы родителей вот уже семь лет начинается каждое субботнее утро Алены Железновой. Девочка быстренько встает, умывается, одевается и вместе с мамой и папой едет из Одинцова на занятия к любимым собакам. Даже долгая дорога не утомляет девочку, ведь впереди долгожданная встреча после недельной разлуки.
Сейчас Алена лихо "управляет" собакой, ходит намного увереннее, научилась владеть своими эмоциями. А еще несколько лет назад в это чудо верилось с трудом.
"У Алены ДЦП и эпилепсия. Приступы случаются серьезные и затяжные. После первых занятий с собаками она начала увереннее ходить. Раньше она спускалась с лестницы одной ногой, вторую приставляя. После первого же занятия она пошла, шагая каждой ногой вперед. Для нас это было потрясение", – вспоминает мама девочки.
По словам Ольги, Алена стала в быту гораздо самостоятельнее и наконец-то начала выходить из дома зимой, хотя раньше боялась поскользнуться и упасть на льду.
"Родителям тоже сложно отпустить, ослабить опеку, а с другой стороны – продолжать поддерживать ребенка, потому что в определенной опеке он все равно нуждается. Важно найти баланс. Сейчас они видят ее достижения. Они смотрят на нее другими глазами", – добавляет Татьяна.
До того, как родители привели Алену к солнечным псам, они уже заводили собаку дома.
"У нас был специально обученный лабрадор. Он прожил у нас полгода, но отношения с ребенком не сложились: надо было привязать собаку к ребенку, а собака активная была, и Алена не могла с ней справиться", – рассказывают родители.
По словам Ольги, удержать пса на прогулке было просто невозможно: он мог через дорогу увидеть человека, похожего на хозяина, сорваться и побежать, потащив за собой Алену.
"Собаку пришлось вернуть в организацию, в которой мы ее брали. Было жалко, но другого выхода не было", – вспоминает Ольга.
Сейчас Алена с удовольствием общается с хвостатыми друзьями студии, ласково называя их "мои девочки", а они отвечают ей взаимной любовью.
Центр Татьяны Любимовой работает вот уже 15 лет. За это время ей удалось помочь в реабилитации десяткам детей. Конечно, нужны еще волонтеры и собаки. Занятия в студии бесплатные, поскольку средства семей, который сюда приходят, и так ограничены, целиком уходят на лечение.
Дети не просто занимаются с собакой, выполняя на первый взгляд элементарные движения, но даже танцуют с ней.
"Цели и задачи у всех разные в процессе занятия, хотя делают все одно и то же. Девочку с олигофренией я ставлю во главе группы, что развивает у нее внимание, память, все на нее ориентируются", – поясняет Татьяна.
Схожие задачи у девочки с синдромом Дауна. Мальчику с ДЦП ассистент все время объясняет пространственные понятия, помогает следить одновременно за руками, собакой и корректировать движения вслед за группой. Ребенку с аутизмом важно научиться действовать по общим правилам и чувствовать собаку.
Справиться с недугами детям помогает не только канистерапия. При аутизме, умственной отсталости, эпилепсии многим пациентам рекомендуют иппотерапию – лечебную верховую езду. Иппотерапию предлагает, в частности, школа верховой езды "Резонанс" в Сокольниках.
Помощь детям с серьезными проблемами со здоровьем также оказывают на ВДНХ в Центре плавания с дельфинами.
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Илона Соболева