Собаки лечат: чудеса канистерапии, или счастливые истории исцеления

Вот уже несколько лет подряд каждую субботу лабрадоры Лари, Руви, Джой, Ром и Луна к 10:00 приходят на работу в студию "Солнечный пес". Приветливые собаки всегда улыбаются и рады своим юным гостям. Они не защищают Родину, не летают в космос, но их задача не менее важная – помогать детям "подружиться" с окружающим миром. За свои услуги берут недорого – несколько пачек корма и вкусные косточки.

Дело жизни подарил случай

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проект для его автора Татьяны Любимовой – личная история. У женщины родился сын Саша с тяжелой формой ДЦП: лежачий, но с сохранным интеллектом. Тогда родители начали заниматься иппотерапией (терапия с лошадьми), и это дало неожиданные результаты. А потом лечащий врач Саши посоветовала завести собаку.

Татьяна рассказывает, что сын очень хотел пса. Так вместе с мужем они нашли Олли. Тогда заводчик рассказала, что мама Олли, никогда и никем не дрессированная, просто так следила на улице за слепым ребенком на прогулке, направляла и помогала передвигаться.

"Мы увидели Олли, тогда полуторамесячного щенка, и поняли, что пропали. Все наши накопления потратили на него", – вспоминает Татьяна.

Так Олли стала новым членом семьи Любимовых. Новые хозяева нашли специальный центр, где готовят собак-помощников для инвалидов. Там Олли обучалась около года. Воспитанной помощницей Саша очень гордился.



"В семьях, где дети растут особенными, развивается так называемая вторичная аутизация, когда все фактически оказываются в социальной изоляции. Мы мало с кем общались, нас избегали знакомые. Но благодаря Олли мы познакомились с огромным числом "собачников". И даже отношение прохожих к нам изменилось к лучшему. Все видели счастливого ребенка", – рассказывает Татьяна.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Позже в семье появились двое здоровых детей. Саша, несмотря на усилия врачей, после долгих лет лечения из-за многочисленных осложнений умер.

Когда его не стало, Татьяна вместе с Олли начала ездить в психотерапевтический лагерь, где когда-то занимался и ее сын, чтобы попытаться помочь другим детям. Специалисты, работавшие там, поддержали идею Любимовой. "Если не делает хуже, то почему бы и нет?" – вспоминает Татьяна слова персонала. Собака произвела фурор – ее быстро полюбили дети.

Вскоре специалисты лагеря начали замечать удивительный терапевтический эффект, который Олли оказывает на малышей.

"Безнадежный" мальчик-аутист к недоумению врачей стал "запасать" котлетки для собаки и рассказывать ей что-то на ухо. Его первыми словами были: "Олли, моя Олли!"

Канистерапия – способ реабилитации детей при помощи специально подготовленных собак. Лечит не сама собака. Она в данном случае выступает как специальный инструмент, который помогает терапевту добиться определенных целей в реабилитации ребенка. Канистерапия способствует развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики. В ходе занятия ребенок выполняет различные упражнения с собаками: змейка, хождение по кругу, – и даже ложится на нее. Педагог дает задание, а ребенок, получив инструкцию, выполняет его, сам направляя собаку.

Идею использования псов в качестве "врачей" выдвинул еще в 1961 году американский психотерапевт Борис Левинсон. Он заметил, что пациент чувствует себя на приеме у специалиста лучше, когда в кабинете находится собака.

Так у Татьяны остались собака и небольшой опыт работы с детьми-аутистами, с синдромом Дауна, ребятами с ДЦП. Она начала приезжать в инвалидные организации на праздники вместе с Олли, проводить занятия с желающими, отучилась на врача-дефектолога в МГГУ имени Шолохова, завела свой блог, где писала про свою любимицу Олли и чудесные исцеления. Так к ней подтянулись другие блогеры, начала складываться отличная команда. Среди них волонтеры, желающие просто помогать на занятиях, представители организаций, которые предоставляют помещения, и, конечно же, собаки – их восемь. Три принадлежат Татьяне, а остальные – другим волонтерам.

Все собаки проходили подготовку в различных столичных центрах и знают, как правильно взаимодействовать с детьми-инвалидами. Подопечных в студии около 80 человек: это ребята в возрасте от полутора до двадцати лет.

Врачи уверены: польза от таких занятий есть, но не стоит забывать и о привычной терапии.

"Зацикливаться на этом нельзя и отвергать терапию тоже не стоит. Тут дело в психологическом отвлечении. Психологический интерес возникает у таких детей. Если у них ко многим вещам индифферентное отношение, собаки могут вызвать большую реакцию", – объясняет врач, заведующий филиалом №2 городской поликлиники №5 в Москве Альберт Иорданян.





Альберт Иорданян врач, заведующий филиалом городской поликлиники Психологический аспект – он всегда важен, для любого пациента. Он составляет 50 процентов эффекта от лечения.

На занятия всей семьей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многие из пациентов Татьяны занимаются в центре долгие годы и добились существенных результатов. Среди таких семья Александра и Галины Рыжковых. Они привели свою дочь Дашу на занятия в студию в 2013 году, когда девочке было 2,5 года. Тогда же они впервые услышали о канистерапии из телевизионного сюжета и решили, что это отличный шанс помочь ребенку. У девочки судорожный склероз с множеством осложнений. Случай непростой, поэтому Татьяна Любимова сразу сказала родителям: "Золотых гор не обещаем".



"Даша почти не ходила, только маленькие шажочки делала, она и не говорила толком. Не общалась ни с кем", – вспоминает Татьяна.



Галина рассказывает, что все осложнялось эпилепсией – были постоянные приступы. Но, по словам мамы, прогресс не заставил себя долго ждать.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Сначала Даша начала обращать внимание на собак, потом на всех животных. Сейчас у нас новая стадия: она знает только своих собак, а всех остальных обходит по дуге, что считается очень хорошим результатом", – говорит Галина.

Мы не знаем, что лучше помогает – эти занятия или терапия. Наверно, все вместе. Ей это нравится, она приходит с удовольствием. У нас есть видео с занятий, Даша его часто пересматривает, улыбается.

Теперь вместо 10 минут занятия длятся почти 30. Да и канистерапию Даша проходит не одна: вместе с ней познают окружающий мир ее младшие братья Дима и Женя. Они абсолютно здоровы, но, по словам папы, мальчишки в восторге от лабрадоров и сами изъявили желание заниматься.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Да и Даше пора переходить на новый уровень, чтобы заниматься в группе. Но она стесняется заниматься с незнакомыми людьми, а с ребятами ей комфортно. Ей нужно четкое руководство. При этом она уже в помещении не одна", – объясняют родители.



Педагог Даши Татьяна видит прогресс: девочка начала увереннее ходить, говорить и даже пошла в школу.

"Вообще другой человек. Сейчас и не скажешь, что все настолько серьезно у нее было," – улыбается Татьяна.

Мы начали смотреть на ребенка по-другому

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Алена, вставай, сегодня мы едем к Луне и Ромашке", – с такой фразы родителей вот уже семь лет начинается каждое субботнее утро Алены Железновой. Девочка быстренько встает, умывается, одевается и вместе с мамой и папой едет из Одинцова на занятия к любимым собакам. Даже долгая дорога не утомляет девочку, ведь впереди долгожданная встреча после недельной разлуки.

Сейчас Алена лихо "управляет" собакой, ходит намного увереннее, научилась владеть своими эмоциями. А еще несколько лет назад в это чудо верилось с трудом.



"У Алены ДЦП и эпилепсия. Приступы случаются серьезные и затяжные. После первых занятий с собаками она начала увереннее ходить. Раньше она спускалась с лестницы одной ногой, вторую приставляя. После первого же занятия она пошла, шагая каждой ногой вперед. Для нас это было потрясение", – вспоминает мама девочки.

Такие занятия заставляют мозг хорошо работать. Детям дает уверенность в себе то, что они руководят собакой. Ведь по жизни у таких детей получается так, что мы ими руководим.

По словам Ольги, Алена стала в быту гораздо самостоятельнее и наконец-то начала выходить из дома зимой, хотя раньше боялась поскользнуться и упасть на льду.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Родителям тоже сложно отпустить, ослабить опеку, а с другой стороны – продолжать поддерживать ребенка, потому что в определенной опеке он все равно нуждается. Важно найти баланс. Сейчас они видят ее достижения. Они смотрят на нее другими глазами", – добавляет Татьяна.

После одного из занятий папа пытался надеть ей варежку, она отдернула руку. Говорит, я сама могу надеть, уже не маленькая. Слава богу, что человек начинает сам существовать.

До того, как родители привели Алену к солнечным псам, они уже заводили собаку дома.

"У нас был специально обученный лабрадор. Он прожил у нас полгода, но отношения с ребенком не сложились: надо было привязать собаку к ребенку, а собака активная была, и Алена не могла с ней справиться", – рассказывают родители.

По словам Ольги, удержать пса на прогулке было просто невозможно: он мог через дорогу увидеть человека, похожего на хозяина, сорваться и побежать, потащив за собой Алену.

"Собаку пришлось вернуть в организацию, в которой мы ее брали. Было жалко, но другого выхода не было", – вспоминает Ольга.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сейчас Алена с удовольствием общается с хвостатыми друзьями студии, ласково называя их "мои девочки", а они отвечают ей взаимной любовью.

Центр Татьяны Любимовой работает вот уже 15 лет. За это время ей удалось помочь в реабилитации десяткам детей. Конечно, нужны еще волонтеры и собаки. Занятия в студии бесплатные, поскольку средства семей, который сюда приходят, и так ограничены, целиком уходят на лечение.

Дети не просто занимаются с собакой, выполняя на первый взгляд элементарные движения, но даже танцуют с ней.

Занятия для каждого воспитанника строятся по-разному, все зависит от числа детей, их диагнозов и возраста – подход к каждому участнику индивидуальный. Если это групповые занятия, то подбираются малыши с разными диагнозами.

"Цели и задачи у всех разные в процессе занятия, хотя делают все одно и то же. Девочку с олигофренией я ставлю во главе группы, что развивает у нее внимание, память, все на нее ориентируются", – поясняет Татьяна.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схожие задачи у девочки с синдромом Дауна. Мальчику с ДЦП ассистент все время объясняет пространственные понятия, помогает следить одновременно за руками, собакой и корректировать движения вслед за группой. Ребенку с аутизмом важно научиться действовать по общим правилам и чувствовать собаку.

Справиться с недугами детям помогает не только канистерапия. При аутизме, умственной отсталости, эпилепсии многим пациентам рекомендуют иппотерапию – лечебную верховую езду. Иппотерапию предлагает, в частности, школа верховой езды "Резонанс" в Сокольниках.

Помощь детям с серьезными проблемами со здоровьем также оказывают на ВДНХ в Центре плавания с дельфинами.



Илона Соболева