История школьницы из Подмосковья, которая умеет говорить с животными

В Подмосковье живет простая девочка с не совсем простым талантом – говорить с животными. 10-летняя Таня Луговая, по словам ее матери, не просто прекрасно находит общий язык с собаками и кошками, но и способна транслировать их мысли, желания, потребности. Ее дар не остался без внимания – девочка уже стала героиней сюжетов на ТВ. Портал Москва 24 решил пообщаться с необычной школьницей и проверить ее талант на деле – в приюте для животных.
"Мы тоже сначала не верили"
Таня – девочка скромная и не очень общительная, по крайней мере с людьми. Учится в обычной подмосковной школе, занимается вокалом, игрой на музыкальных инструментах и танцами. Но страсть к животным, по словам матери, у Тани была с раннего детства. "Она безумно любит их, а они любят ее" – говорит мама девочки, тоже Татьяна. Поэтому сейчас дома у Луговых проживает около 18 зверей: 4 кошки, 4 собаки, 2 кролика, 2 ежика, попугай, енот, а также рыбки и утки.
"Она всегда легко сходилась с животными", – добавила мама. Но семья никогда не думала об этой черте девочки как о таланте. Дома всегда было много зверей, и "зоопарк", как его в шутку называет хозяйка семейства, все время пополняется, чаще всего в сентябре – в Танин день рождения. Все животные всегда крутятся около девочки. "Она просто может лечь на пол, и они все сразу оказываются на ней – уж не знаю, что она им там говорит, – поделилась наблюдением Татьяна. – Хотя кормят и ухаживают за животными все домашние". Все изменилось, когда девочка заявила: "Я понимаю зверей".
"Мы тоже сначала не поверили", – призналась мама. Татьяна рассказала, что дома проводились определенного рода эксперименты, чтобы проверить, действительно ли девочка понимает животных или просто высказывает предположения.
Окончательно семью необычной школьницы убедил недавно произошедший случай. "Таня заявила, что наша собака не очень хорошо себя чувствует, – рассказала мама девочки. – Она говорила, что ей плохо, ей больно, но собака на вид была абсолютно здоровой". Мама ответила Тане, что та, наверное, просто придумывает. Однако домашние все-таки забеспокоились и отвезли собаку в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что животное действительно заболело – у пса нашли опухоль. Дома решили: жизнь четвероногому другу спас Танин талант.
И тогда родители девочки всерьез задумались о том, что их дочь обладает неким даром, а не простой проницательностью.
"Врач не считает это особым дарованием"
Наша встреча с Таней и ее мамой состоялась на нейтральной территории – в обычном московском приюте для кошек и собак, чтобы посмотреть, сможет ли девочка с такой же легкостью понимать и ладить с абсолютно незнакомыми животными. Гости явились не с пустыми руками – Луговые принесли пакеты, полные лакомств для обитателей приюта.
Первыми мать и дочь посетили кошек, которые зимуют в приюте в специально отведенных утепленных "квартирах". Войдя в помещение, Таня сразу расслабилась и стала более разговорчивой, а 15 обитателей комнаты сначала не проявили к девочке никакого интереса.
Школьница пошла знакомиться с животными сама и попутно пыталась рассказать всем присутствующим, что на уме у каждого жильца. Подробностей было немного: "Бублик хочет спать, хочет, чтобы его не трогали", –перевела мысли лежащего на подушке черного кота Таня. "Эта кошечка хочет гулять, – указала девочка на животное у двери. – А его (кота, сидевшего в самом углу. – Москва 24) обидел кто-то из зверей".
Мама школьницы объяснила, что у животных заоблачных желаний не бывает – так ей все время рассказывает дочь. По словам девочки, звери не обижаются, не жалуются. В основном их голову заполняют мысли из разряда "хочу".
Выходя из комнаты с кошками, Таня сказала, что большинство животных здесь довольны и счастливы, за исключением нескольких представителей, на которых девочка указала. Поспорить с Таней сложно – со стороны кажется, что дела обстоят именно так. Но только подтвердить ее слова сами кошки, к сожалению, не могут. А значит, можно предположить, что девочка просто обладает исключительной проницательностью и чутьем.
Изначально у родителей Тани было то же предположение. "Мы даже общались на эту тему с детским психологом, – рассказала мама девочки. – Врач не считает это особым дарованием, и говорит, что до 7 лет все дети способны слышать животных. Родители просто не замечают этого умения".
Однако завершая обход кошачьих квартир, Таня рассказала обо всем, что услышала от жильцов. Больше всего смотрителя удивило высказывание девочки о местном любимце волонтеров, Мартине. "Он чувствует себя здесь хозяином, главным", – заявила Таня. В приюте быстро подтвердили слова девочки. Несмотря на то, что с гостями кот вел себя вполне прилично, обычно животное бывает достаточно наглым и частенько проявляет хозяйские замашки.
"Я понимаю, о чем они думают"
После маленькой экскурсии по кошачьим комнатам приют предложил взять на прогулку собак. Компанию людям в парке составили псы Лосось и Бэтмен. Таня с удовольствием и без страха взяла поводок незнакомой собаки и одна отправилась вперед.
"Она сейчас абсолютно счастлива, – заявила мама девочки. – Если оставить ее здесь, в приюте, привести ей еще собак, кошек, других животных – она будет вполне довольна жизнью".
Во время прогулки мы попытались уточнить у Тани, каким все-таки образом ей удается понять, что говорят животные. "Мы как бы понимаем мысли друг друга, – пояснила девочка. – Я понимаю, о чем думают они, а они – о чем думаю я. Так мы общаемся".
В качестве примера мы попросили Таню рассказать, о чем думает Лосось, собака, которую девочка вела на поводке. По словам девочки, в мыслях животного была только прогулка. Поверить на слово было не сложно, глядя, как собака машет хвостом, перебегая от дерева к дереву.
Мы зашли с другой стороны и предложили девочке попросить о чем-нибудь собаку. Таня ответила, что не сможет заставить собаку что-нибудь сделать, и вообще, та в настоящий момент хочет только гулять, а не выполнять людские команды. "Я же не дрессировщик", — пояснила Таня.
Так устроен человек, что без наглядной демонстрации он редко верит в необычные вещи. Мама Тани согласилась, ведь и она не сразу признала талант дочери. Но дома, по ее словам, было достаточно подтверждений, чтобы назвать способности девочки даром.
То, что удалось увидеть посторонним людям своими глазами, – девочка действительно ладила даже с незнакомыми животными из приюта. Собаки ее слушались, одна из них даже выполняла простые команды. Кошки, за редкими исключениями, с удовольствием шли на руки, кто-то мурлыкал, кто-то игрался. Никто не проявлял негативной реакции, хотя Таня и заметила, что некоторые животные очень недовольны соседями, а кто-то до сих пор держит обиду на людей.
Напоследок девочка рассказала, какие отличия увидела у зверей приюта в сравнении со своими домашними. "Здесь все очень добрые, почти все рады, что они в таком месте, а не на улице, – заметила Таня. – Наши животные, можно сказать, избалованные".
Мама девочки уверена в том, что ее дочь каким-либо образом свяжет свою жизнь с животными. "Не знаю пока, в каком виде, – пояснила она. – Будет ли она работать ветеринаром, или у нас дома появится собственный зоопарк". Сама Таня подтвердила: "Не знаю, кем хочу быть, но моя работа точно будет связана с животными".
После знакомства с необычным ребенком не остается сомнений в ее любви к четвероногим друзьям, как и в том, что большинству животных ребенок пришелся по душе. Некоторые специалисты убеждены, что Таня вполне может понимать зверей лучше остальных людей. "Только это не дар, а естественная способность, – заявила психолог Наталья Малышева. – Девочка вполне может общаться с ними так, как, например, общаются годовалые дети: они не умеют говорить, но в то же время прекрасно понимают друг друга". Специалист добавила, что в основном поведение животных обуславливают потребности, а значит их мысли не так уж сложны. "К тому же девочка занимается вокалом, у нее хорошо развит голос – а это уже другой уровень развития", – подытожила Малышева.
Зоопсихолог Юлия Малькова считает талант Тани исключительной детской проницательностью. "Услышать и понять животное можно, – поясняет специалист, – главное – лучше к ним присмотреться. Если человек захочет, кошка всегда все скажет". Малькова утверждает, что поведенческие признаки, мимика, звуки всегда могут выдать мысли, желания и потребности животного. Главное – правильно их расшифровать. "Более того, кошка и собака всегда вас отведут и покажут, чего они хотят", – добавила специалист.
Вполне возможно и то, что Таня постоянно развивает свои способности, проводя много времени с животными, наблюдая за ними, по-своему общаясь, что отмечают ее домашние. Такая большая любовь к братьям нашим меньшим сама по себе уже дар.
Портал Москва 24 выражает благодарность приюту для кошек и собак "Зоорассвет" за помощь в подготовке материла.
Анастасия Павелко