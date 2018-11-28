История школьницы из Подмосковья, которая умеет говорить с животными

В Подмосковье живет простая девочка с не совсем простым талантом – говорить с животными. 10-летняя Таня Луговая, по словам ее матери, не просто прекрасно находит общий язык с собаками и кошками, но и способна транслировать их мысли, желания, потребности. Ее дар не остался без внимания – девочка уже стала героиней сюжетов на ТВ. Портал Москва 24 решил пообщаться с необычной школьницей и проверить ее талант на деле – в приюте для животных.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Мы тоже сначала не верили"

Таня – девочка скромная и не очень общительная, по крайней мере с людьми. Учится в обычной подмосковной школе, занимается вокалом, игрой на музыкальных инструментах и танцами. Но страсть к животным, по словам матери, у Тани была с раннего детства. "Она безумно любит их, а они любят ее" – говорит мама девочки, тоже Татьяна. Поэтому сейчас дома у Луговых проживает около 18 зверей: 4 кошки, 4 собаки, 2 кролика, 2 ежика, попугай, енот, а также рыбки и утки.

"Она всегда легко сходилась с животными", – добавила мама. Но семья никогда не думала об этой черте девочки как о таланте. Дома всегда было много зверей, и "зоопарк", как его в шутку называет хозяйка семейства, все время пополняется, чаще всего в сентябре – в Танин день рождения. Все животные всегда крутятся около девочки. "Она просто может лечь на пол, и они все сразу оказываются на ней – уж не знаю, что она им там говорит, – поделилась наблюдением Татьяна. – Хотя кормят и ухаживают за животными все домашние". Все изменилось, когда девочка заявила: "Я понимаю зверей".

"Мы тоже сначала не поверили", – призналась мама. Татьяна рассказала, что дома проводились определенного рода эксперименты, чтобы проверить, действительно ли девочка понимает животных или просто высказывает предположения.

Мы закрыли животных в комнате без нее. И она за дверями говорила, кто чем занимается, и животные действительно это делали в тот момент. Мы не верили своим глазам, ее дружба с ними никогда не казалась чем-то особенным.



Окончательно семью необычной школьницы убедил недавно произошедший случай. "Таня заявила, что наша собака не очень хорошо себя чувствует, – рассказала мама девочки. – Она говорила, что ей плохо, ей больно, но собака на вид была абсолютно здоровой". Мама ответила Тане, что та, наверное, просто придумывает. Однако домашние все-таки забеспокоились и отвезли собаку в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что животное действительно заболело – у пса нашли опухоль. Дома решили: жизнь четвероногому другу спас Танин талант.

И тогда родители девочки всерьез задумались о том, что их дочь обладает неким даром, а не простой проницательностью.

"Врач не считает это особым дарованием"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Наша встреча с Таней и ее мамой состоялась на нейтральной территории – в обычном московском приюте для кошек и собак, чтобы посмотреть, сможет ли девочка с такой же легкостью понимать и ладить с абсолютно незнакомыми животными. Гости явились не с пустыми руками – Луговые принесли пакеты, полные лакомств для обитателей приюта.

Первыми мать и дочь посетили кошек, которые зимуют в приюте в специально отведенных утепленных "квартирах". Войдя в помещение, Таня сразу расслабилась и стала более разговорчивой, а 15 обитателей комнаты сначала не проявили к девочке никакого интереса.

Школьница пошла знакомиться с животными сама и попутно пыталась рассказать всем присутствующим, что на уме у каждого жильца. Подробностей было немного: "Бублик хочет спать, хочет, чтобы его не трогали", –перевела мысли лежащего на подушке черного кота Таня. "Эта кошечка хочет гулять, – указала девочка на животное у двери. – А его (кота, сидевшего в самом углу. – Москва 24) обидел кто-то из зверей".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мама школьницы объяснила, что у животных заоблачных желаний не бывает – так ей все время рассказывает дочь. По словам девочки, звери не обижаются, не жалуются. В основном их голову заполняют мысли из разряда "хочу".

Когда Таня говорит о них, она даже использует другие слова. Например, у нее проскальзывают фразы вроде "он желает", хотя, когда она передает разговор, например, с подругой, то использует совсем другие слова, обычные.



Выходя из комнаты с кошками, Таня сказала, что большинство животных здесь довольны и счастливы, за исключением нескольких представителей, на которых девочка указала. Поспорить с Таней сложно – со стороны кажется, что дела обстоят именно так. Но только подтвердить ее слова сами кошки, к сожалению, не могут. А значит, можно предположить, что девочка просто обладает исключительной проницательностью и чутьем.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Изначально у родителей Тани было то же предположение. "Мы даже общались на эту тему с детским психологом, – рассказала мама девочки. – Врач не считает это особым дарованием, и говорит, что до 7 лет все дети способны слышать животных. Родители просто не замечают этого умения".

Я тоже не обращала внимания. Ну, маленький ребенок говорит "она мне сказала". Как ты на это отреагируешь? Она и про игрушку может сказать то же самое. Это же дети.



Однако завершая обход кошачьих квартир, Таня рассказала обо всем, что услышала от жильцов. Больше всего смотрителя удивило высказывание девочки о местном любимце волонтеров, Мартине. "Он чувствует себя здесь хозяином, главным", – заявила Таня. В приюте быстро подтвердили слова девочки. Несмотря на то, что с гостями кот вел себя вполне прилично, обычно животное бывает достаточно наглым и частенько проявляет хозяйские замашки.

"Я понимаю, о чем они думают"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

После маленькой экскурсии по кошачьим комнатам приют предложил взять на прогулку собак. Компанию людям в парке составили псы Лосось и Бэтмен. Таня с удовольствием и без страха взяла поводок незнакомой собаки и одна отправилась вперед.

"Она сейчас абсолютно счастлива, – заявила мама девочки. – Если оставить ее здесь, в приюте, привести ей еще собак, кошек, других животных – она будет вполне довольна жизнью".

Во время прогулки мы попытались уточнить у Тани, каким все-таки образом ей удается понять, что говорят животные. "Мы как бы понимаем мысли друг друга, – пояснила девочка. – Я понимаю, о чем думают они, а они – о чем думаю я. Так мы общаемся".

В качестве примера мы попросили Таню рассказать, о чем думает Лосось, собака, которую девочка вела на поводке. По словам девочки, в мыслях животного была только прогулка. Поверить на слово было не сложно, глядя, как собака машет хвостом, перебегая от дерева к дереву.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мы зашли с другой стороны и предложили девочке попросить о чем-нибудь собаку. Таня ответила, что не сможет заставить собаку что-нибудь сделать, и вообще, та в настоящий момент хочет только гулять, а не выполнять людские команды. "Я же не дрессировщик", — пояснила Таня.

Так устроен человек, что без наглядной демонстрации он редко верит в необычные вещи. Мама Тани согласилась, ведь и она не сразу признала талант дочери. Но дома, по ее словам, было достаточно подтверждений, чтобы назвать способности девочки даром.

Однажды дочка узнала о побеге нашего кролика с помощью собаки. Она бегала с кли-каем Милли во дворе, и от него узнала, что кролик убежал. Она подошла проверить – животного правда не было на месте.



То, что удалось увидеть посторонним людям своими глазами, – девочка действительно ладила даже с незнакомыми животными из приюта. Собаки ее слушались, одна из них даже выполняла простые команды. Кошки, за редкими исключениями, с удовольствием шли на руки, кто-то мурлыкал, кто-то игрался. Никто не проявлял негативной реакции, хотя Таня и заметила, что некоторые животные очень недовольны соседями, а кто-то до сих пор держит обиду на людей.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Напоследок девочка рассказала, какие отличия увидела у зверей приюта в сравнении со своими домашними. "Здесь все очень добрые, почти все рады, что они в таком месте, а не на улице, – заметила Таня. – Наши животные, можно сказать, избалованные".

Домашние собаки и кошки мало чего видели, и они рады, конечно, но они более распущенные. Те, кто в приюте живет или на улице, они много чего видели из того, чего не стоило бы видеть, поэтому они более жизнерадостные.



Мама девочки уверена в том, что ее дочь каким-либо образом свяжет свою жизнь с животными. "Не знаю пока, в каком виде, – пояснила она. – Будет ли она работать ветеринаром, или у нас дома появится собственный зоопарк". Сама Таня подтвердила: "Не знаю, кем хочу быть, но моя работа точно будет связана с животными".

После знакомства с необычным ребенком не остается сомнений в ее любви к четвероногим друзьям, как и в том, что большинству животных ребенок пришелся по душе. Некоторые специалисты убеждены, что Таня вполне может понимать зверей лучше остальных людей. "Только это не дар, а естественная способность, – заявила психолог Наталья Малышева. – Девочка вполне может общаться с ними так, как, например, общаются годовалые дети: они не умеют говорить, но в то же время прекрасно понимают друг друга". Специалист добавила, что в основном поведение животных обуславливают потребности, а значит их мысли не так уж сложны. "К тому же девочка занимается вокалом, у нее хорошо развит голос – а это уже другой уровень развития", – подытожила Малышева.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Зоопсихолог Юлия Малькова считает талант Тани исключительной детской проницательностью. "Услышать и понять животное можно, – поясняет специалист, – главное – лучше к ним присмотреться. Если человек захочет, кошка всегда все скажет". Малькова утверждает, что поведенческие признаки, мимика, звуки всегда могут выдать мысли, желания и потребности животного. Главное – правильно их расшифровать. "Более того, кошка и собака всегда вас отведут и покажут, чего они хотят", – добавила специалист.

Вполне возможно и то, что Таня постоянно развивает свои способности, проводя много времени с животными, наблюдая за ними, по-своему общаясь, что отмечают ее домашние. Такая большая любовь к братьям нашим меньшим сама по себе уже дар.

Портал Москва 24 выражает благодарность приюту для кошек и собак "Зоорассвет" за помощь в подготовке материла.

Анастасия Павелко