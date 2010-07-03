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Роспотребнадзор разработал новые правила по оценке авиационного шума. Соответствующий проект ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории. На ней ограничено строительство жилья.

Санитарные правила прописывают требования по оценке шума от пролетов самолетов. Оценка допустимого уровня авиационного шума проводится по нормативу эквивалентного уровня звука для территорий, прилегающих к домам.

Ранее сообщалось, что в двух столичных аэропортах рассматривают возможность установки системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэропортах Внуково и Домодедово. Часть продуктов уже прошла первичные испытания, но, чтобы внедрить их полностью, требуются технические доработки.

