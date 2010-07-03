На ВДНХ пройдет XVIII ассамблея "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 75-м павильоне ВДНХ будет проходить XVIII ассамблея "Здоровая Москва" с 16 по 19 января. Всех желающих ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами. На ассамблеи выступят около 200 экспертов из разных стран мира, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, особенностью мероприятия является то, что впервые в программу включены мероприятия не только для специалистов, но и для тех, чья профессиональная деятельность не связана с медициной.



"Широкий круг актуальных вопросов, предложенных к обсуждению – здоровый образ жизни, правильное питание, способы снижения уровня стресса, – позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах и сделать скрининги", – приводятся в сообщении его слова.

В рамках ассамблеи будет организована выставка, посвященная последним достижениям здравоохранения города. Будет представлено более 50 экспозиций по разработке медицинских технологий и медоборудования, которые успешно используются и применяются в столичных учреждениях.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по электронной медицинской карте, которую используют в поликлиниках столицы. Сначала москвичи ответят, поддерживают ли они использование электронной карты. Также желающие смогут написать предложения по совершенствованию сервиса. Во втором вопросе нужно указать, какие разделы электронной медкарты являются самыми полезными. А в третьем вопросе участники проекта ответят, поддерживают ли они идею по предоставлению в электронной карте различных медицинских сведений, которые будут полезны врачам при дальнейшем ведении пациентов.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Электронная медкарта доступна врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.

Как сообщалось ранее, в 2018 году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств. Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки.