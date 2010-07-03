Пять новых автобусных маршрутов заработали в ТиНАО

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

В ТиНАО заработали пять новых автобусных маршрутов, которыми ежедневно смогут пользоваться около 6,5 тысячи пассажиров, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, два маршрута связали микрорайоны городского округа Щербинка с одноименной железнодорожной станцией, еще три – поселения и новые микрорайоны Москвы со станциями метро. Ликсутов напомнил, что раньше на этих направлениях работали автобусы, где не действовали льготы.

"С запуском новых маршрутов пассажиры могут оплачивать проезд по карте "Тройка", пользоваться действующими тарифами и всеми льготами, а значит, экономить на проезде", – отметил заммэра.

Всего на линии вышли 25 автобусов средней вместимости. Они соответствуют экологическому классу "Евро-5", оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, информационными табло, электронными указателями и пандусами.

С 1 декабря в ТиНАО следуют маршруты № 501 "Станция Щербинка" – "улица Авиаторов", № 506 "Станция Щербинка" – "микрорайон Новомосковский", № 316 "Платформа Переделкино" – "Метро "Новопеределкино", № 521 "Столбово" – "Ватутинки-1" и № 504 "Метро "Теплый Стан" – "поселок Мосрентген".

До конца года планируется запустить еще один новый маршрут – № 525 "Станция Щербинка" – "Микрорайон Южный".

Ранее сообщалось, что короткие автобусные рейсы номер 283к появились между станцией метро "Ховрино" и улицей Комсомольской на севере столицы. Услугу запустили с 25 ноября.

С 3 декабря аналогичные короткие рейсы организовали по будням на маршруте автобуса №675. На маршруте предусмотрено 11 остановок, в том числе на улице Красного Маяка, улице Подольских Курсантов, в Старопокровском проезде. Укороченный маршрут будет доступен пассажирам с 6:00 до 20:00.

