"Утро": ЦОДД оценивает трафик в столице в 6 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Плотный поток сформировался на пересечении улиц Свободы и Лодочной.

Затор образовался на Третьем транспортном кольце – от улицы Сущевский Вал до Нижней Масловки, а также на Можайском шоссе – от Вяземской улицы до улицы Петра Алексеева. Скорость потока не превышает 20 километров в час.

В связи с проведением Международного дня инвалидов будет ограничено движение по Балтийской улице – от дома 80, корпус 70 до дома 9. Также в связи со строительством Кожуховской линии метрополитена перекрыт участок Окской улицы – от дома 15, корпус 30 до Рязанского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.