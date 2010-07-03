Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:38

В Москве стартовал новый сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ"

город образование культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ" стартовал в столице в воскресенье, 1 декабря. Посещать бесплатные лекции, мастер-классы, концерты и творческие встречи можно будет всю зиму. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Как заявили организаторы, в нынешнем году в число партнеров проекта вошли Русское географическое общество, Московский государственный университет имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и ряд других учреждений.

Мероприятия проекта пройдут в павильонах "Рабочий и колхозница", "Дом ремесел" и центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Так, с 4 декабря запустят цикл лекций "Москва многонациональная". С 7 декабря стартует цикл Digital Moscow, в рамках которого расскажут о цифровых технологиях и машинного обучения.

Ознакомиться с полным перечнем доступных лекций и мастер-классов можно на портале мэра и правительства Москвы. В рамках образовательного сезона планируются выступления дизайнеров, фотографов, культурологов, урбанистов и множества других специалистов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в образовательном проекте "Московская электронная школа" зарегистрировано более 770 тысяч учебных материалов. Кроме того, программа предусматривает гранты для учителей, активно участвующих в развитии платформы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика