В Москве стартовал новый сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ" стартовал в столице в воскресенье, 1 декабря. Посещать бесплатные лекции, мастер-классы, концерты и творческие встречи можно будет всю зиму. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Как заявили организаторы, в нынешнем году в число партнеров проекта вошли Русское географическое общество, Московский государственный университет имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и ряд других учреждений.

Мероприятия проекта пройдут в павильонах "Рабочий и колхозница", "Дом ремесел" и центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Так, с 4 декабря запустят цикл лекций "Москва многонациональная". С 7 декабря стартует цикл Digital Moscow, в рамках которого расскажут о цифровых технологиях и машинного обучения.

Ознакомиться с полным перечнем доступных лекций и мастер-классов можно на портале мэра и правительства Москвы. В рамках образовательного сезона планируются выступления дизайнеров, фотографов, культурологов, урбанистов и множества других специалистов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в образовательном проекте "Московская электронная школа" зарегистрировано более 770 тысяч учебных материалов. Кроме того, программа предусматривает гранты для учителей, активно участвующих в развитии платформы.

