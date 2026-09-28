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28 сентября, 09:50

Общество

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, когда боль в животе становится опасной

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, когда боль в животе становится опасной

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Когда изжога перестает быть безобидным симптомом и становится поводом для серьезного обследования? Почему после еды живот раздувается, хотя съедено совсем немного?

Правда ли, что проблемы с кишечником напрямую связаны с кожей, настроением и иммунитетом? И какие симптомы требуют немедленного вызова скорой?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-гастроэнтеролог Алена Дулина.

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Программа: Миллион вопросов
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