"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, когда боль в животе становится опасной

Когда изжога перестает быть безобидным симптомом и становится поводом для серьезного обследования? Почему после еды живот раздувается, хотя съедено совсем немного?

Правда ли, что проблемы с кишечником напрямую связаны с кожей, настроением и иммунитетом? И какие симптомы требуют немедленного вызова скорой?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-гастроэнтеролог Алена Дулина.