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Новости

31 июля, 11:00

Общество

"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, как смена погоды влияет на здоровье зубов

"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, как смена погоды влияет на здоровье зубов

"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 июля

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 31 июля

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"Утро": влажность воздуха в Москве составит 45% 31 июля

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 31 июля

Почему челюсти так остро реагируют на смену погоды? Почему обычный сквозняк может резко спровоцировать обострение старой кисты зуба? Чем опасен флюс?

Почему попытка погреть больную щеку – это прямая дорога на операционный стол? Можно ли удалять воспаленный зуб мудрости сразу или нужно сначала пить антибиотики, чтобы отек спал?

Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала стоматолог Екатерина Черепанова.

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Программа: Миллион вопросов
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