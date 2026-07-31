"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, как смена погоды влияет на здоровье зубов

Почему челюсти так остро реагируют на смену погоды? Почему обычный сквозняк может резко спровоцировать обострение старой кисты зуба? Чем опасен флюс?

Почему попытка погреть больную щеку – это прямая дорога на операционный стол? Можно ли удалять воспаленный зуб мудрости сразу или нужно сначала пить антибиотики, чтобы отек спал?

Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала стоматолог Екатерина Черепанова.